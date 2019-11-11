İstanbul Fatih'te siyanürle ölen kardeşler nasıl defnedilecek?
Fatih'te siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin cenazesinin İstanbul'a cenazeyi teslim almaya gelemeyeceğini söyleyen üvey kardeş Nebile Atış'ın talebi ve Adli Tıp Kurumu'na faks ile gönderdiği dilekçe üzerine arkadaşı Serpil Alkan'a teslim edilmesine karar verildiği ortaya çıktı.
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