İstanbul Fatih'te siyanürle ölen kardeşler son yolculuğuna böyle uğurlandı... Naaşları maskeli AFAD ekibi taşıdı!
İstanbul Fatih’te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, Fındıkzade Albayraklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin naaşını ise maskeli AFAD ekibi taşıdı.
İstanbul Fatih Molla Gürani mahallesi'nde bir dairede ölü bulunan Cüneyt(48), Oya(54), Kamuran(60), Yaşar(56) Yetişkin isimli kardeşler için cenaze töreni düzenlendi.
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