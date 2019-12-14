İstanbul Gaziosmanpaşa'da cezaevi firarisinin yakalanması için polis alarma geçti
İstanbul Gaziosmanpaşa’da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.
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