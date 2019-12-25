İstanbul Gaziosmanpaşa'da güpegündüz yol kesen şehir teröristleri İETT otobüsü şoförüne saldırdı!
Gaziosmanpaşa'da otomobillerine sürttüğü gerekçesiyle İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, aracı yumruklayıp tekmeledi, şoförü darp etmek istedi. Yolcuların büyük korku yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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