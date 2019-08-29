İstanbul Gaziosmanpaşa’da halk otobüsü kazasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaza, Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, otobüsün kaza anını gösteren yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza yapan otobüsün içerisindeki yolcuların otobüsün camını kırarak dışarı çıktığı ve altta katta bulunan bir kişinin son saniyede kaçarak kazadan kurtulduğu görülüyor. Öte yandan bir gencin yaşlı bir adamı ve kadını da kırılan camdan dışarı kucaklayarak indirdiği görüldü. Diğer yolcular ise kapılardan çıktığı görülüyor.