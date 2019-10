İstanbul Güngören'deki kardeş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

Güngören'de 7 ay önce aralarında alacak ve verecek meselesi olan ağabeyi Ergin Has'ı (41) ruhsatsız tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Erdoğan Has'ın (39) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Erdoğan Has'a yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin de 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Güngören'de 15 Nisan 2019'da meydana gelen olay şöyle oldu: Karşılıklı dairelerde oturan ve aralarında kira ve mal paylaşımına dayalı alacak ve verecek meselesinden husumet bulunan Erdoğan Has ile Ergin Has olaydan 4-5 gün önce tartıştı. Gece saat 23.00'te Ergin Has, Erdoğan Has'ın kapısına dayandı ve küfürler etti, kapıyı tekmeleyerek kırdı. Ardından iki öz kardeş arasında kavga çıktı. Olay günü de Yunus Hacıosmanoğlu, Ergin Has'ı aradı ve güvercin besledikleri binanın çatı katının anahtarını almak istediğini söyledi. Ergin Has da Yunus Hacıosmanoğlu'na anahtarı verme maksatlı ganyan bayine çağırdı. Ergin Has saat 16. 00'da Erdoğan Has'ı da arayarak ganyan bayine çağırdı. İki kardeş ganyan bayiinde buluştu, aralarında yine alacak verecek meselelerini konuştu. Yunus Hacıosmanoğlu da önceden buluştuğu Serkan Şahin ile Ergin Has'tan anahtarı aldı, güvercinlere bakmaya gitti. Ergin ve Erdoğan Has kardeşler de metruk binaya güvercinlere bakmaya gitti. Erdoğan Has bina içerisinde kardeşi Ergin Has'ın göğsüne doğru ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun müdahalesiyle Ergin Has'ı bina dışına çıkaran Erdoğan Has, ardından ruhsatsız tabancasıyla polise teslim oldu.SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİAdli Tıp Kurumu'nca tanzim edilen otopsi tutanağında maktul Ergin Has'ın vücudundan bir adet mermi çekirdeği çıkarıldı. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede olayın tasarlama olgusuna delalet ettiği, Yunus Hacıosmanoğlu ve Serkan Şahin'in de olaya yardım edenler olarak rol aldıklarını belirtti. İddianamede, şüpheli Erdoğan Has'ın "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Diğer şüpheliler Serkan Şahin ve Yunus Hacıosmanoğlu'nun da 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.