İstanbul hava durumu (10 Kasım 2019 Pazar) İstanbul ve Türkiye geneli hava nasıl olacak?
Meteoroloji, İstanbul ve Türkiye geneli 10 Kasım 2019 Pazar (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli 10 Kasım 2019 Pazar bugün için hava durumu tahminleri...
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