İstanbul hava durumu! (25 Kasım 2019 Pazartesi) Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
Meteoroloji İstanbul ve Türkiye geneli 25 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) günü için son dakika hava durumu, yağış uyarısında bulundu! İşte Meteoroloji'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli için 25 Kasım 2019 Pazartesi günü hava tahminleri...
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