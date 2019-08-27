İstanbul Havalimanı yolunda taksinin çarptığı manda telef oldu

Kaza, önceki gece Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Yeni Havalimanı durağına bağlı 34 TCL 63 plakalı taksi ile seyretmeye başladı. Taksici ilerlediği esnada karayoluna bir anda manda girdi. Son anda fark eden taksici frene bastı ancak duramayarak hayvana çarptı. Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen taksinin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracın çarptığı manda ise telef oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.