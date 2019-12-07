İstanbul Havalimanı'nda 1 buçuk milyonluk kokain operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yaklaşık 4,6 kilogram kokain ele geçirildi. Brezilya’dan gelen 2 yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda bulunan 4,6 kilogram kokain piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.