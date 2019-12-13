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İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık ve uyuşturucuya geçit yok

13.12.2019 | 12:29

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, modern teknolojiyle geliştirilen cihazların da yardımıyla İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılığa ve uyuşturucuya geçit vermiyor.

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