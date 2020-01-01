İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki kavga kamerada
İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı.
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