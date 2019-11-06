İstanbul Jandarması’ndan nefes kesen operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İran’dan temin edilen uyuşturucuyu ‘özel müşterilerine’ götüren tır durduruldu. Tırda özel olarak hazırlatılan gizli bölmeyi tespit eden ekipler 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. 2 şüpheli tutuklandı.
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