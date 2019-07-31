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İstanbul Kadıköy’de denize düşen iki kadının kurtarılma anları kamerada

İstanbul Kadıköy’de deniz kıyısında oturan iki kadın dengesini kaybederek denize düştü. Kadınları kurtarmak için denize atlayan birkaç vatandaş, kıyının yüksekliğinden dolayı denizde mahsur kaldı. Denizdeki vatandaşlar bir tekneye çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Kadıköy şehir hatları iskelesi önünde kıyıda oturan iki kadın, iddialara göre dengelerini kaybederek denize düştü. Kadınları fark eden vatandaşlardan birkaçı hemen yardım etmek için denize atladı. Fakat deniz kıyısının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ile denize düşe kadınlar, tırmanamayarak denizde mahsur kaldı. O sırada oradan geçen bir tekne, suda kalan vatandaşlara yardım etmek için yanlarına yanaştı. Vatandaşlar tekneye alınarak sudan çıkarıldılar. Daha sonra teknenin kıyıya yanaştırılması ile vatandaşlar kıyıya çıkarıldılar.


Denize düşen kadınların kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde suda mahsur kalan şahıslar tekneye çekiliyor, daha sonra da tekneden kıyıya çıkarılıyor.

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İstanbul Kadıköy’de denize düşen iki kadının kurtarılma anları kamerada
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