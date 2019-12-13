İstanbul Kadıköy'de kaza: 4 yaralı
İstanbul Kadıköy’de bir panelvan minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada dört kişi yaralandı. D-100 kara yolunda Üsküdar’dan Bostancı istikametine seyreden panelvan minibüs, Uzunçayır mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak düzenlemesi için yol kenarına yerleştirilen bariyerlere çarparak devrildi. Yan yatan araçtaki 4 kişiden ikisi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, şoför ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
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