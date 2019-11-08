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İstanbul Kağıthane'de yol verme kavgası

08.11.2019 | 10:21

Kağıthane'de ters yöne giren araçtakiler ile karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Ters yola giren sürücünün kardeşi, tartıştıkları sürüyücü silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 18.30 sularında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Arka Sokak ile Sarıgöl Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 1659 plakalı panelvan araç sürücüsü, Sarıgöl Caddesi'nden Arka Sokağa ters yönden girmek istedi. Bu sırada sokaktan caddeye çıkmaya çalışan 35 R 8985 plakalı otomobille karşılaştı. Panelvan araç sürücüsü, sokaktan gelen sürücüden kendisine yol vermesini istedi. İki sürücü de birbirine yol vermeye yanaşmayınca tartışma çıktı. Yanında ailesi de olan panelvan araç sürücüsü, kardeşini arayarak olay yerine gelmesini belirtti.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler arasında yumruklu kavga yaşandı. Sürücü daha sonra aracı ile park halindeki otomobile çarptı. Olay yerine gelen panelvan araç sürücüsünün kardeşi, yanındaki tabancayla diğer otomobilin sürücüsüne bir el ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan otomobil sürücüsü, sokakta yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Panelvan araç sürücüsü ise yanında olan ailesini eve gönderdikten sonra kayıplara karıştı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptığı incelemede, yerde boş bir kovan bulurken, şüpheli ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

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