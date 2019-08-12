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İstanbul Kartal’da bir şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada!

İstanbul Kartal’da bir camiye giren şahıs, caminin boş olmasını fırsat bilerek camideki kapı sürgülerini çaldı. Hırsızlık anları caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Kartal'da bir camide geçtiğimiz günlerde yaşandı. Camiye elinde poşetlerle giren şahıs, caminin boş olmasını fırsat bilerek kapı sürgülerini çalmak üzere harekete geçti. Şahıs cami içerisindeki kapıların sürgülerini, yanında getirdiği bir aletle söktü. Ardından söktüğü sürgüleri poşetine sakladı. Camideki birkaç kapının sürgülerini çalan şahıs camiden yürüyerek uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Şahsın camideki kapı sürgülerini sökerek çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, camiye giren şahıs kapılardaki sürgüleri söküyor ve poşetine saklıyor. Ardından çaldığı sürgülerle birlikte camiden uzaklaşıyor.

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İstanbul Kartal’da bir şahsın camideki kapı sürgülerini çaldığı anlar kamerada!
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