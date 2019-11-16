İstanbul Küçükçekmece'de bıçaklı koca dehşeti kamerada! Çocukların "Hayır baba yapma" çığlıkları yürekleri burktu...
İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen eşinin evine giden adam, bıçakla eşine ve çocuklara saldırdı. Saldırı sırasında çocukların "Hayır baba yapma" sözleri duyulurken, kapıyı tutan kadın bıçak darbelerinden son anda kurtulma anları kameraya yansıdı. Geçtiğimiz aylarda yaşandığı iddia edilen olayın videosunun, sosyal medyada paylaşılmasının ardından olaya tepkiler çığ gibi büyüyor!
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