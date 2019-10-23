İstanbul Maltepe'de cinayet... Yaşlı kadını bilezikleri için torununun kocası öldürdü

Maltepe'de dün evinde ölü olarak bulunan 80 yaşındaki Fatima Karagözgil'in, bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan torununun eşi Mustafa K. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattığı, kadını kolundaki bilezikler ve kuşağının içindeki paraları almak için yastıkla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı.