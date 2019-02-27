İstanbul Maltepe'de hakkında ahlaksız iğrenç dedikodular çıkartılan kadın böyle çileden çıktı!

İstanbul Maltepe'de bir apartmana taşınan kadın, apartman sakinlerinin hakkında çıkarttığı iğrenç ahlaksız dedikodular yüzünden çileden çıktı. Apartmanda yaşayanlar yeni taşınan ve yalnız yaşayan kadının iğrenç ahlaksız işlerle iştigal ettiğini söyleyerek çeşitli iddialarda bulundular. Kadını evden atmak için harekete geçen apartman sakinleri bir araya gelerek ev sahibinin kiracı kadını evden çıkartması için dava açmasını da sağladılar. Geçtiğimiz günlerde ise akşam komşularınca ahlaksız iğrenç işler yapmakla suçlanan kadın apartmanın otoparkında komşuları ile yaşadığı tartışma ise kameraya yansıdı.