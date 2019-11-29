İstanbul Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırılınca 3 kişi yaralandı!
İstanbul Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.İstanbul'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu. Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasın camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polsi ekipleri sevk edilirken, mağaza sahibi tarafından satışlar durduruldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden böyle vurdu! 29.11.2019 | 16:30
00:36
02:26
Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdı 29.11.2019 | 15:13
11:01
02:15:06
04:49
12:35
04:42
01:33
Denizli'de kütüphanenin en yaşlı üyesi 29.11.2019 | 11:42
00:47
Adana'da sevgilisini görebilmek için akıllı telefon gasp eden zanlı kamerada 29.11.2019 | 11:08
03:04
İstanbul Başakşehir'deki 250 bin liralık kapkaç anı kamerada! 29.11.2019 | 10:57
04:02
Adana'da apartman sakininin kapıcıyı vurma anı görüntüleri ortaya çıktı 29.11.2019 | 10:57
00:22
Bayrampaşa’da trafikte ilginç görüntü 29.11.2019 | 10:41
02:53
01:09
01:54
Kars Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı! 29.11.2019 | 10:28
01:08
Bolu'da 15 eve giren hırsız operasyonla yakalandı 29.11.2019 | 10:18
01:54
Sarıkamış’ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı 29.11.2019 | 10:16
01:06
Beklenen karar geldi! Siyanür satışı yasaklandı 29.11.2019 | 10:08
00:23
Kamyondaki halılar yola düştü, trafik durdu 29.11.2019 | 10:10