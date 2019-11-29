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İstanbul Maltepe'de 'Şahane Cuma' izdihamında mağazanın camları kırılınca 3 kişi yaralandı!

29.11.2019 | 16:18

İstanbul Maltepe'de bir mağazada izdiham yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 'Şahane Cuma' indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu. Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu. Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasın camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polsi ekipleri sevk edilirken, mağaza sahibi tarafından satışlar durduruldu.

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