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İstanbul Maltepe'de minibüsün kapısında tehlikeli yolculuk kamerada

Maltepe’de öğrenciler, tıklım tıklım olan minibüsün kapısında sarkarak yolculuk ettiler. Araç dolu olmasına rağmen yolcu almakta ısrar eden minibüs şoförü hem yolcuları hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir minibüs şoförü, aracın tıka basa dolu olmasına aldırış etmeden yolcu aldı. Minibüse binen öğrenciler, aracın açık kapısından sarkarak yolculuk ettiler. Aracın dolu olmasına aldırış etmeden yolcu almaya devam eden minibüs şoförü, hem yolcuların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı. O anlar olaya tanık olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençler minibüse biniyor, minibüs kapısı açık şekilde seyrediyor, öğrenciler kapıdan sarkarak yolculuk ediyor.
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İstanbul Maltepe'de minibüsün kapısında tehlikeli yolculuk kamerada
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