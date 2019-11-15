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İstanbul merkezli 3 ilde sahte para operasyonu 15 gözaltı

15.11.2019 | 11:44

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte para basarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 15 kişi yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para bastıkları ve piyasaya sürdükleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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