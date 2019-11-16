İstanbul Pendik'te silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı!
İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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