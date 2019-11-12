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İstanbul Pendik'te takla atan otomobilden çıkanların ilk derdi uyuşturucu maddeyi saklamak oldu!

12.11.2019 | 08:46

İstanbul Pendik, Aydınlı kavşağında sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu araç bariyerlere çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla çıkan kazazedelerin ilk işi yanlarında buldukları uyuşturucu maddeyi saklamak oldu.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik ilçesi, Aydınlı Kavşağı mevkinde meydana geldi. Barış B. yönetimindeki 34 NK 3974 plakalı otomobil iddiaya göre çok hızlı bir şekilde virajı alamayarak bariyerlere sonra ağaca çarparak takla attı. Sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Gökhan D. kendi imkanları ve kazanın olduğu yere çok yakın bir noktada bulunan şantiyedeki işçilerin yardımıyla araç içerisinden çıktı. İddiaya göre ellerinde peçeteye sarılı bir şekilde bir maddeyi çalılıkların arasına saklayan kazazedeler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir maddeyi sakladıkları ihbarını alan polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik arama sonucu kazazedelerin sakladıkları iddia edilen maddeyi buldu. Maddenin uyuşturucu madde olduğunu tespit eden polis ekipleri kazanın soruşturmasını derinleştirdi.


İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı bir süre beklerken polis çevreyi ablukaya aldı
Kazayı kısa sürede ihbar alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde takla atan otomobilin çevresinde yaralı iki vatandaşı gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürülen iki yaralı hakkında kazanın olduğu noktanın yanında bulunan şantiyede çalışanların kazazedelerin bir cismi sakladıkları ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Çok sayıda polis ekibi takla atan aracın çevresini abluka altına alarak yarım saati aşkın süre arama yaptı. Arama sonunda peçeteye sarılı olarak bulunan uyuşturucu madde delil olarak kayıtlara alındı. Kazanın büyüklüğünü gözler önüne seren otomobil parçaları ise takla atan aracın metrelerce gerisinde bulundu. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı bir süre kaza yerinde beklerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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