İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bir uçağın pistten çıkması sebebiyle uçuşlara kapatıldı! İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının pistten çıktığı ve kazada yaralanan olmadığı belirtildi. Pistten çıkan uçağın görüntüleri ise bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 10:31
00:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 07.01.2020 | 10:31
00:21
İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı 07.01.2020 | 10:08
01:18
Mehmetçik en zor şartlar altında görevinin başında 07.01.2020 | 10:04
04:56
02:22
İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti! 07.01.2020 | 10:01
10:18
04:11
01:13
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı 07.01.2020 | 09:12
01:06
00:59
TEM otoyolunu kilitleyen kaza 06.01.2020 | 19:02
03:36
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 06.01.2020 | 18:16
00:42
İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale 06.01.2020 | 18:16
00:52
Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı 06.01.2020 | 18:16
01:29
Çalınan akülü engelli aracı bulundu 06.01.2020 | 18:16
01:56
02:49
05:35
01:17
Aç kaldığı için ilçe merkezine inen boz ayının köpeklerle imtihanı 06.01.2020 | 16:34
42:27
Kasım Süleymani suikasti Ortadoğu’yu nereye götürür? 06.01.2020 | 16:26