İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bir uçağın pistten çıkması sebebiyle uçuşlara kapatıldı! İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının pistten çıktığı ve kazada yaralanan olmadığı belirtildi. Pistten çıkan uçağın görüntüleri ise bir cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...