İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle görüntülendi!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapa bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcular şişme kaydırakla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları sürüyor.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 10:31
00:21
İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı 07.01.2020 | 10:08
01:18
Mehmetçik en zor şartlar altında görevinin başında 07.01.2020 | 10:04
04:56
02:22
İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti! 07.01.2020 | 10:01
10:18
04:11
01:13
İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı 07.01.2020 | 09:12
01:06
00:59
TEM otoyolunu kilitleyen kaza 06.01.2020 | 19:02
03:36
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı 06.01.2020 | 18:16
00:42
İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale 06.01.2020 | 18:16
00:52
Koyunlarını otlatırken sele kapılan çobanı AFAD kurtardı 06.01.2020 | 18:16
01:29
Çalınan akülü engelli aracı bulundu 06.01.2020 | 18:16
01:56
02:49
05:35
01:17
Aç kaldığı için ilçe merkezine inen boz ayının köpeklerle imtihanı 06.01.2020 | 16:34
42:27
Kasım Süleymani suikasti Ortadoğu’yu nereye götürür? 06.01.2020 | 16:26