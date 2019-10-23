İstanbul Sancaktepe'de yangın
Sancaktepe'de bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 işçiye müdahalede bulundu.
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