İstanbul Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu
Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Atık malzemelerin toplandığı alanda çıkan yangın uzun süre söndürülemedi. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangın saat 03:00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Gümüş Damla Sokak'ta bulunan bir atık toplama merkezinde çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Şişli, Seyrantepe, Sarıyer, İstinye İtfaiye Grup Amirlikleri müdahale etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Çaya düşen iki arkadaştan biri boğuldu 23.10.2019 | 10:31
04:22
İstanbul Sarıyer'de hurdalıkta çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu 23.10.2019 | 09:56
00:59
Eskişehir'de trafik terörü! 23.10.2019 | 10:23
01:50
İzmir'de kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası 23.10.2019 | 10:13
01:03
00:47
Uşak'ta yangın: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti 23.10.2019 | 09:57
02:21
Şafak vakti 12 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını 23.10.2019 | 09:51
02:13
02:13
94 yaşındaki yaşlı kadın çocukları tarafından sokağa atıldı iddiası 23.10.2019 | 09:47
03:26
01:18
Diyarbakır’da ‘çayı fazla yazdın’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı 22.10.2019 | 18:19
00:41
Malatya’da Benekli Anadolu Semenderi görüldü 22.10.2019 | 18:19
02:25
01:30
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'li teröristlerin tünellerini yıkıyor 22.10.2019 | 16:05
00:09
01:29
01:28
Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı! 22.10.2019 | 15:08
00:27
00:30