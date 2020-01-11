İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesindeki bir cesede daha ulaşıldı
İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması gün ağarmasıyla tekrar başladı. Arama çalışmalarıyla kayıp 3 balıkçıdan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.
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