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İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesindeki bir cesede daha ulaşıldı

11.01.2020 | 11:11

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kaybolan balıkçıların arama kurtarma çalışması gün ağarmasıyla tekrar başladı. Arama çalışmalarıyla kayıp 3 balıkçıdan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

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