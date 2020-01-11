Web TV Yaşam İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesini arama çalışmalarından yeni görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesini arama çalışmalarından yeni görüntüler ortaya çıktı!

11.01.2020 | 15:32

İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarparak batırdığı teknedeki balıkçıları kurtara çalışmalarına ait son görüntüler otaya çıktı!

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