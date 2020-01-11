İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarptığı balıkçı teknesini arama çalışmalarından yeni görüntüler ortaya çıktı!
İstanbul Sarıyer'de Rus tankerinin çarparak batırdığı teknedeki balıkçıları kurtara çalışmalarına ait son görüntüler otaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı 11.01.2020 | 16:22
01:14
01:13
01:14
00:25
04:10
09:09
05:34
Kaçak yaban keçisi avcılarına rekor ceza: 75 bin 835 TL 10.01.2020 | 18:29
02:30
Bolu’da, akülü aracı bozulan engelliyi çekiciyle evine taşıdı 10.01.2020 | 18:29
04:09
Ölüm şakası gerçek oldu 10.01.2020 | 18:29
02:52
Toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anı kamerada 10.01.2020 | 18:29
01:59
Kazı sırasında bulunan top mermileri imha edildi 10.01.2020 | 18:29
00:14
Kapkaç anı güvenlik kamerasında 10.01.2020 | 18:29
01:14
00:30
03:41
02:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 10.01.2020 | 14:32
00:51
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 10.01.2020 | 14:35
03:19
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 10.01.2020 | 14:41
01:00
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 10.01.2020 | 12:18