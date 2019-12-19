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İstanbul Şişli'de kebapçıda fırının patlama anı görüntüleri ortaya çıktı!

19.12.2019 | 10:12

İstanbul Şişli’de ustasının işi bıraktığı iş yeri sahibi, müşterinin siparişini hazırlamak için açtığı içerisi gaz dolu fırının patlaması sonucu ağır yaralandı. Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşayan adam 3 ay sonra taburcu edilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. İş yerinin fırın ustası Mehmet Taş, "Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması ve 2-3 dakika beklenmesi gerekir" uyarısında bulundu.

İstanbul Şişli Fulya'da geçtiğimiz Ağustos ayında bir kebapçıda meydana gelen olayda kebapçı 35 yaşındaki Yusuf Sümbül, iş yerine geldiğinde fırıncı ustasının aniden işi bıraktığını öğrendi. Müşteriden de lahmacun siparişi gelmesi üzerine fırının başına geçen Sümbül, gazı açtıktan sonra fırını yaktı. Fırının kapağını kapatarak beklemeye başlayan adam siparişi hazırlamaya başladı. O esnada kapağı kapatılan fırındaki ateş havasızlıktan dolayı sönünce içeride gaz birikmeye başladı. Sümbül'ün bir süre sonra hazırladığını atmak için kapağını açtığı ve tekrar ateş yaktığı fırın, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama esnasında siparişi fırına atmak için başını yakınlaştıran Yusuf Sümbül, ağır şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle yere düşen adam can havliyle kendisini lavaboya attı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Sümbül, üstünü çıkarttıktan sonra çalışanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan adam, yaklaşık 3 aylık tedavinin ardından taburcu edildi. Patlama anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşadı
Görüntülerde, iş yeri sahibi siparişi hazırladıktan sonra fırını yakıyor. Adamın kapağını açtığı fırın siparişi yerleştirdiği esnada patlıyor. Patlamanın şiddetiyle yüzünü tutan adam yere yığılıyor. Çalışanlar büyük panik yaşarken adam içerideki bölümlere girdikten sonra üstünü çıkartıyor. Adam daha sonra çalışanların yardımıyla dışarıya çıkıyor. Birkaç kez içeriye giren adam daha sonra hastaneye gitmek için tekrar çıkıyor. Patlama esnasında adamın çocuğunun da orada olduğu görülüyor.



"Yarası ağırdı, yüzünde ve kollarında yanmalar vardı"
Olay hakkında konuşan iş yerinin fırıncı ustası Mehmet Taş, "Fırını yakıp daha sonra kapağını kapatmışlar. Ustamız yanlışlıkla kapatmış, kapağı kapattıktan sonra ateş sönüyor ve içerisinde gaz birikiyor. Sonrasında içerisinde gaz biriken fırını yakıyor ve birden patlıyor. İçerideki ateş dışarıya vuruyor, maalesef buradaki insana geldiği için patlama oluyor. Sonrasında kendisi yaralandı ve hastaneye gitti. Yarası ağırdı, yüzünde ve kollarında yanmalar vardı" dedi.



"Kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması lazım"
Fırının patlamaması için uyarılarda da bulunan Taş, "Fırını yakarken gazı çok fazla açmamız lazım. Gaz fazla açılırsa yine dışarıya vurması ve yanma şansı var. Yavaş ve dikkatli bir şekilde açmamız lazım. Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması lazım. 2-3 dakika beklenmesi gerekir. Bunlara dikkat edilmezse böyle olaylar olabilir" ifadelerini kullandı.

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