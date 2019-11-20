Web TV Yaşam İstanbul Şişli'de tecavüz girişiminden çırılçıplak kaçan kadın akaryakıt istasyonuna sığındı!

İstanbul Şişli'de tecavüz girişiminden çırılçıplak kaçan kadın akaryakıt istasyonuna sığındı!

20.11.2019 | 10:17

İstanbul Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay saat 05.00 sıralarında Feriköy Mezarlığı'nda yaşandı. Mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.

İSTASYONDA BULUNAN PERSONEL KIYAFETLERİ VERİLDİ
Kadını istasyon tarafına getiren çalışanlar, kadına akaryakıt istasyonunun personel kıyafetlerinden verdi. İsmi öğrenilemeyen kadın, Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

MEZARLIKTAN ÇIKAN OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
Kadının akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından giydirildiği sırada, kadına tecavüz etmeye çalışan şüphelinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Sıracevizler Caddesi'nden Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak kaçan otomobil kısa sürede gözlerden kayboldu.

AKARYAKIT İSTASYONU MÜDÜRÜ YAŞANANLARI ANLATTI
Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge, "Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın 'imdat' diye bağırıyordu" dedi.

OTOMOBİL TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
Mezarlıktan çıktıktan sonra bariyerlere çarparak ilerleyen şüpheliye ait olduğu öne sürülen otomobil, Sıracevizler Caddesi'nde bulunan Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:40
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları 20.11.2019 | 11:22
01:44
Gaziantep'te dev operasyon! Bin 702 polisle baskın 20.11.2019 | 11:21
01:15
Türkiye genelinde hava durumu 20.11.2019 | 11:20
03:04
İstanbul Şişli'de tecavüz girişiminden çırılçıplak kaçan kadın akaryakıt istasyonuna sığındı! 20.11.2019 | 10:17
00:55
'Nirvana' kod adlı PKK'lı terörist böyle yakalandı 20.11.2019 | 10:30
03:32
Antalya alacaklısının soyup iç çamaşırıyla bıraktığı adam kurtularak böyle yardım istedi! 20.11.2019 | 10:17
00:59
Darülaceze Başkanlığı'nın paylaştığı video: Yüreklerine Dokunun... 20.11.2019 | 10:17
00:45
Darülaceze Başkanlığı'nın paylaştığı video duygulandırdı! #iyikidarülacezevar 20.11.2019 | 10:15
01:39
Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber 20.11.2019 | 10:08
01:18
Örümcek adam gibi markete tırmanıp soydular 20.11.2019 | 10:05
04:24
Motosiklet sürücünün ölümden döndüğü anlar kask kamerasında! 20.11.2019 | 09:57
03:19
Kadıköy’de korkutan patlama anı kamerada 20.11.2019 | 09:47
02:06
İstanbul’da motosikletli gencin feci ölümü kamerada 20.11.2019 | 09:44
02:01:33
Esra Erol 19 Kasım 2019 Salı canlı yayın tamamı kesintisiz tek paça izle! Semra'nın ablası Ebru Hanım'dan skandal iddia 20.11.2019 | 08:54
07:10
Dev kruvaziyer Kuşadası’na 2 bin 255 yolcu getirdi 19.11.2019 | 18:05
04:13
Futbol oynamak istediğini bakana mektupla yazdı, hayali gerçek oldu 19.11.2019 | 18:05
00:54
Genç kız yolcu minibüsünden yola böyle düştü 19.11.2019 | 18:05
02:02
Anne kediden duygulandıran bekleyiş 19.11.2019 | 18:05
00:31
Uyuyan sürücü aydınlatma direğini devirdi 19.11.2019 | 18:05
00:56
Park halindeki aracı böyle kundakladı 19.11.2019 | 17:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN