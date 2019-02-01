İstanbul Sultangazi'de gazete okuyormuş gibi yapan şahıs şarjdaki telefonu böyle çaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahveye gelerek çay ocağının yakınlarına oturan şahıs, kahvede çalışan Yaşar Türkdağ'ı izlemeye başladı. Gazete okuyormuş gibi yapan şahıs Türkdağ'ın çay ocağından uzaklaşacağı anı bekledi. İddiaya göre Yaşar Türkdağ dışarıya çıktığında harekete geçen şahıs yerinden kalkıp ocağa yöneldi. Şarjda olan telefonu gözüne kestiren şahıs telefonu alıp hızla kahveden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.Telefonu çalınan kahvehane çalışanı Yaşar Türkdağ, "Ben tek çalıştığım için dışarıya çay verirken o şahıs beni takip etmiş. Ben çıktığım zaman dışarı gelmiş buradan çıkartmış telefonu şarjdan götürmüş. Tanımıyorum. Bildiğimiz bir insan olsa zaten kahvede kamera sistemi var girmez. Gündüz vakti göz göre göre buradan almış gitmiş" dedi.