İstanbul Sultangazi'de işçilerin maaşını ödemeyen patron kayıplara karıştı

Sultangazi'de iddiaya göre 2 aydır çalışanlarının maaşı ödemediği tekstil firması sahibi iş yerindeki makineleri alarak kayıplara karıştı. Mağdur olduklarını belirten işçiler iş yeri önünde açıklama yaptı.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir iş merkezinin beşinci katında bulunan tekstil firmasının sahibinin geçen Cumartesi günü akşam saatlerinde iş makinelerini alıp kayıplara karıştığı öne sürüldü. 2 aydır maaşlarını alamayan iş yeri çalışanları dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Pazartesi günü iş yerine gelen çalışanlar, ikinci bir şok daha yaşadılar. Çalışanlara, kayıplara karıştığı öne sürülen patronun yakın akrabalarının firmayı satın aldıkları söylendi. Kısa sürede iş yerinde toplanan çalışanlar, maaşlarını alana kadar buradan ayrılmayacaklarını belirttiler. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.