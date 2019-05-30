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İstanbul Sultangazi’de pitbull dehşeti

İstanbul Sultangazi’de bir parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Pitbullun saldırdığı köpeği vatandaşlar güçlükle kurtarabildi.

İstanbul Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda sahibinin gezdirdiği pitbull cinsi köpek bir başka köpeğe saldırdı. Isırdığı köpeği bırakmayan ve çenesiyle sağa sola sallayan pitbullu sahibi de engelleyemedi. Çevredeki vatandaşlar yaralanan köpeği kurtarmaya çalışırken, sahibi ise ancak pitbullu döverek yaralı köpeği kurtarabildi. Vatandaşlar yaralı köpeği kaçırırken pitbullun sahibi de tekrar saldırmaması için köpeğinin üzerine kapaklandı.


Pitbull gezdirmenin cezası 6 bin 306 lira
Son zamanlarda saldırılarla gündeme gelen pitbull cinsi köpeklerle ilgili, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tehlikeli hayvan ırkı sayılan 'pitbull' cinsi köpekleri besleyenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hayvan başına 6 bin 306 TL idari para cezası uygulanıyor. Tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu belirlenen köpeklerin sahiplerine uygulanan cezalar bu tür olayların yaşanmasının önüne geçemiyor.


Yaşanan anlar vatandaş kamerasında
Parkın içinde yaşanan bu dehşet anları bir vatandaşın kameralarına yansıdı. Parktaki vatandaşın çektiği görüntülerde pitbullun saldırdığı köpeği bırakmadığı ve çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

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İstanbul Sultangazi’de pitbull dehşeti
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