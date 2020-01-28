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İstanbul Sultangazi'de terör estiren gençler pompalı tüfeklerle sokaklarda böyle dehşet saçtı!

28.01.2020 | 10:33

İstanbul Sultangazi'de, sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş eden gençler, amatör kameraya yansıdı. O anları kaydeden mahalle sakinin, Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, havaya ateş ediyorlar demesi dikkat çekti.

İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir grup genç, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bir sokağa geldi. Bir süre burada oyalanan gençlerden biri, doldur boşalt yaptıktan sonra ellindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. O esnada yanında bulunan arkadaşları yanından uzaklaştı. Ateş ettikten sonra yanından uzaklaşan arkadaşları tekrar, arkadaşının yanına gelerek elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Gruptan bir kişi arkadaşının elindeki pompalı tüfeği alarak, diğer arkadaşlarıyla birlikte sokaktan uzaklaştı. O anları kaydeden mahalle sakinin, ?Mahallenin gençlerine bak. Ellerinde pompalı sağa sola hava atıyorlar, atış yapıyorlar demesi dikkat çekti.

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