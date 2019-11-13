İstanbul Sultangazi'deki feci kaza kamerada
Sultangazi'de aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü, aniden yola fırlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra orta refüjdeki yeşillik alanı temizleyen belediye işçinin ayağına çarptı. İki kişi yere düşerken, araç savrulduğu kaldırımda durabildi. Çocuk ve belediye işçisi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, dün saat 13.50 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine seyreden, aşırı hızlı olduğu öne sürülen 34 KY 6257 plakalı otomobilin sürücüsü, koşarak yola fırlayan ortaokul öğrencisi Enes Karabıyık'a çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın sol dikiz aynası çocuğa çarptıktan sonra araç orta refüjde temizlik çalışması yapan belediye işçisi Ahmet Bişi'ye çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra bir kafeye ait masa ve sandalyelere çarptıktan sonra, kaldırıma çıkarak durabildi.
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