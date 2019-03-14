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İstanbul Taksim'de otelin 8'inci katından düşen şahısların kimlikleri belirlendi

İstanbul Taksim'de bir otelin 8'inci katından zemin kata düşen 2 şahsın kimlikleri belirlendi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda saat 18.30 sıralarında bir otelde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın ile bir erkek otelin 8'inci katından zemin kata düşmüştü. Olayda, erkek şahıs hayatını kaybederken yabancı uyruklu kadın ise ağır yaralanmıştı. Şahısların neden düştüğü hakkında araştırmalar devam ederken kimlikleri belirlendi.


Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadının isminin Nasım Satari Masdedi Mahal olduğu, hayatını kaybeden erkek şahsın isminin ise Parom Tatati olduğu öğrenildi.

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İstanbul Taksim'de otelin 8'inci katından düşen şahısların kimlikleri belirlendi
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