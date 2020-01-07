İstanbul TEM'de kaza!
İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:35
00:22
01:23
İstanbul TEM'de kaza! 07.01.2020 | 15:45
02:53
Emniyet'ten sosyal medyadaki darp iddiasına görüntülü yalanlama 07.01.2020 | 14:50
00:59
00:53
04:36
10:58
04:04
500 TL'lik cinsel ürünü alarak kaçan hırsız kameraya böyle yakalandı! 07.01.2020 | 12:14
01:07
Hekimoğlu 3. bölüm fragmanı izle 07.01.2020 | 12:04
16:30
00:44
01:09
02:40
2019'da Evlenen 10 Ünlü Çift 07.01.2020 | 11:35
01:01
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 10:31
00:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı 07.01.2020 | 10:31
00:21
İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı 07.01.2020 | 10:08
01:18
Mehmetçik en zor şartlar altında görevinin başında 07.01.2020 | 10:04
04:56
02:22
İstanbul'da şiddetli fırtına yıktı geçti! 07.01.2020 | 10:01