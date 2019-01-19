İstanbul trafiğinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, geçtiğimiz akşam Pendik Batı Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Pendik Sahil yolu Kartal istikametinde patenlerle ilerleyen 5 genç, cadde üzerinde seyreden bir kamyonun kasasına tutunarak yolculuk etti. Daha sonra kamyon şoförü, kamyon kasasına takılan gençleri fark etti ve onları uyarmak için aracı durdurup yanlarına gitmeye karar verdi. Şoförün kendilerine doğru geldiğini gören gençler, kamyonu bırakarak ters yöne doğru yol aldı. Yaptıkları bu hareketle hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan gençler, çevredeki vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi. Görüntülerde gençler kamyonun arkasında diğer araçlara aldırış etmeden ilerliyor. Kamyon sürücüsü aracını durdurunca gençler hızla uzaklaşıyor.