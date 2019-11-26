İstanbul trafiğini “makas” atarak birbirine katan magandalar yakalandı

E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobille araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 3 bin 749 lira idari para cezası kesildi.