Web TV Yaşam İstanbul trafiğini “makas” atarak birbirine katan magandalar yakalandı

İstanbul trafiğini “makas” atarak birbirine katan magandalar yakalandı

26.11.2019 | 11:52

E-5 Karayolunun çeşitli noktalarında otomobille araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşüren 3 maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 3 bin 749 lira idari para cezası kesildi.

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