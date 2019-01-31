İstanbul Ümraniye'de ters yönde ilerleyen otomobil caddeyi savaş alanına çevirdi!

İstanbul Ümraniye'deki Küçüksu Caddesi üzerinde ters yönden ilerleyen bir otomobil, önceki akşam karşısından gelmekte olan ve kendi şeridinde ilerleyen başka bir otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırıma çıkarak yan yattı. Kalabalık bir AVM'nin önünde gerçekleşen kazada sürücülerin çabasına rağmen iki otomobil çarpıştı. İki sürücü de yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından iki otomobilin de hurdaya döndüğü görüldü.Kaldırımda kimse olmaması ise büyük bir faciayı önledi.



Olayı gören vatandaşlardan biri, "Araçların biri ters istikametten geliyordu. Diğer araç kendi istikametinde seyir halindeydi. O esnada ters yönden gelen araç, diğerine vurmamak için sağa kırdı. Kaza da bu şekilde meydana geldi. İki araçtan birer kişi çıktı. Şükür ki kaldırımda kimse yoktu. Ölüm ya da yaralanma yok ama yaralılardan birinin durumu ağırdı. Diğer aracın sahibinin durumu iyi" diye konuştu.