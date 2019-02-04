İstanbul Unkapanı'nda sağa dönüş yapan araç motosiklet sürücüsünü böyle altına aldı!

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, motosikletli genç kız arkadaşıyla beraber motosikletin üstünde seyretmeye başladı. O esnada gençlerin yanında giden hafif ticari aracın sürücüsü, sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapmak istedi. Ancak sürücünün bu hareketi sonucu araç, gencin ve kız arkadaşının olduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, arkadaşıyla birlikte yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen gençler, araçla kaldırım arasında sıkıştı. Tüm bu yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.



Sürücünün hareketi gençlerin canına mal oluyordu

Görüntülerde, trafik normal seyrettiği esnada hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. O esnada araç motosikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası gençler yere savrulurken, araç sürücüsü ise panikle inerek gençlerine yanına iniyor. Çevrede sürücüler de hafif yaralı gençlere yardım ederek kasklarını çıkartıyor. Diğer vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuyor.



"Çocuk gitti ya"

Öte yandan kaza sonrası araç sürücüsü panikle inerken, kazaya şahit olan motosiklet sürücüsü ise "çocuk gitti ya" diyerek tepki gösterdi. Birkaç kez sürücüye yönelik söylemlerini devam ettiren motosikletli ardından genç kızın kaskını çıkarttı. Mutlak bir ölümden şans eseri hafif yaralı olarak kurtulan gençler, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.