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İstanbul Üsküdar’da yaşlı kadının kamyonetin altında metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

İstanbul Üsküdar’da bir kamyonet virajı döndüğü sırada, yolda yürüyen yaşlı kadına çarparak altına aldı. Kamyonetin altında kalan kadın metrelerce sürüklendi. Feci kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz sene Mayıs ayında meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halinde olan kamyonet sürücüsü virajı dönerek yandaki yol saptı. O sırada yolda yürüyen yaşlı kadını fark etmeyen sürücü, kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan kadın yolda metrelerce sürüklendi. Kamyonet sürücüsü, olaya tanık olan vatandaşların uyarmasıyla kazayı fark ederek durabildi. Yaralanan kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Olaya tanık olan çevredeki bir esnaf, "Burada bayanın bir tanesi arabanın altında kaldı. Hatta bizim kamerada görünüyor. Aşağı yukarı 5 -6 metre, 10 metre de olabilir, kadını sürükledi. Bizim birader bağırdı çağırdı araba durdu yoksa durmaya niyeti yoktu, görmeden demek ki vurmuş" dedi.


Öte yandan kadının kamyonetin altında metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda virajı dönen kamyonet, yoldaki yürüyen kadına çarparak altına alıyor ve metrelerce sürüklüyor. Durumu fark eden vatandaşlar kamyonet sürücüsünü uyararak durduruyor.

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İstanbul Üsküdar’da yaşlı kadının kamyonetin altında metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
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