Web TV Yaşam İstanbul Yenikapı’daki tekneyi zula olarak kullanan zehir tacirlerine operasyon anı kamerada

İstanbul Yenikapı’daki tekneyi zula olarak kullanan zehir tacirlerine operasyon anı kamerada

01.11.2019 | 11:07

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenikapı Limanı’nda bulunan bir teknede uyuşturucu zulası olduğu tespit edildi. 2 ay süren teknik takip sonucunda tekneye ve şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te bulunan Yenikapı Limanı'nda bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler iki ay süreyle fiziki ve teknik takip yürüttü. Takip sonucu Emrah K. isimli şahsın ruhsat sahibi olduğu tekneyi Mehmet Emin K.'nın zula olarak kullandığını, oğulları Serkan K. ve Selçuk K.'nın ise uyuşturucu maddenin piyasaya dağıtımını yaptığını tespit etti.

Ekipler Serkan K.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1.012 gram Skunk, 207,8 gram toz esrar, 357 Extacy hap, 48,9 gram Metamfetamin, 6.7 gram Bonzai, 8 gram kubar esrar, 0,25 gram taş kokain ve 58 gram muhtemel uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar devamında dün yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet Amin K., Selçuk K. ve Emrah K. kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametleri ve teknede arama yapıldı. Aramalarda, 542 adet Extacy uyuşturucu hap, 1154 gram kubar esrar, 156,80 gram muhtemel uyuşturucu madde, 220 gram toz esrar, 50 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet kelepçe, 2 adet hassas tartı, 1440 Türk lirası, 2 adet cep telefonu ve 9.12 gram taş kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:37
Whatsapp mesajları gizlice nasıl okunuyor? İşte Whatsapp güvenlik açıkları... Whatsapp'tan şok dava! 01.11.2019 | 11:15
02:33
İstanbul Yenikapı’daki tekneyi zula olarak kullanan zehir tacirlerine operasyon anı kamerada 01.11.2019 | 11:07
00:33
Hayatında ilk kez metroya binen Yeliz Yeşilmen'in çektiği video sosyal medyayı salladı! "Elim ayağım titriyor!..." 01.11.2019 | 10:59
02:29
Adana'da yük treni çarpan genç, ağır yaralandı 01.11.2019 | 10:30
04:05
Pendik’te faciadan dönüldü, İETT otobüsü ağaca çarparak durdu 01.11.2019 | 09:58
02:57
Köylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndü 01.11.2019 | 09:52
01:43
Karaman'da baba dehşeti... Tartıştığı öz oğlunu göğsünden bıçakladı! 01.11.2019 | 09:28
01:34
Meteoroloji'den son dakika (1 Kasım 2019 Cuma) yoğun yağış uyarısı 01.11.2019 | 09:28
01:16
Kayseri'de yediği nardan zehirlenen 4 yaşındaki Saliha, öldü 01.11.2019 | 08:29
01:52
İzmir'de tepki çeken dehşet görüntüleri... Yavru kediyi tekmeleyerek böyle öldürdü! 01.11.2019 | 08:09
04:32
İstanbul'da kız öğrencilere mesaj attığı iddia edilen market sahibini öğrenciler böyle darp etti! 31.10.2019 | 16:42
01:48
Eşine sinirlenip evi ateşe verdi, yaralı olarak kurtuldu 31.10.2019 | 16:09
03:33
170 kilo ağırlığındaki kadın obeziteden öldü, cemaat tabutu güçlükle taşıdı 31.10.2019 | 14:48
05:48
Ayağına düşen 'aslan balığı' öldürüyordu 31.10.2019 | 14:39
00:50
5 yıldır kaçak hayatı yaşayan hırsız yakalandı 31.10.2019 | 14:22
01:06
5 yaşındaki çocuk gıda zehirlenmesinden öldü 31.10.2019 | 14:19
01:18
Down Sendromlu Aysun'un mutlu günü 31.10.2019 | 14:17
02:14:30
Müge Anlı 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! Şoke eden cinayet itirafı... 31.10.2019 | 13:56
11:58
Müge Anlı canlı yayınında şok cinayet itirafı ''Ağabeyim, babamın öldürdüğünü söyledi!'' (31 Ekim 2019 Perşembe) 31.10.2019 | 13:03
03:48
Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı Soda şişelerini açmaya çalışırken elinde patladı 31.10.2019 | 12:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN