İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video

Gün içeriside beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Kurum ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.