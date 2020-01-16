İstanbul'a sert kış geliyor...Kış yeni başlıyor!

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin bölge bölge duyurular gelmeye devam ediyor. Meteoroloji pek çok il için kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunurken İzmir ve Ankara'da bulutlu bir hava bekleniyor. Son olarak Batı Akdeniz'in doğusu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.