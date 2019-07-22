İstanbul’da 525 kilo uyuşturucu ele geçirildi...Operasyon anı kamerada

Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yeni bir operasyona daha imza attı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Fatih ve Küçükçekmece'de bazı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 525 kilo skunk türü Hint keneviri, 15 kilo afyon sakızı ile 10 metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtilirken, uyuşturucu maddelerin dikkat çekmemek için kahve ile izole ettikleri dikkat çekerken, maddelerin yatak bazalarına, çocuk yorganlarının astarlarına ve bavullara gizlenmiş olması dikkat çekti.

Baskın yapılan adreslerde, uyuşturucularla bağlantılı olduğu öne sürülen 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.