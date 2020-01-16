İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada
Mecidiyeköy’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon başında sızması sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki motosiklete ardından da yaşlı bir adama çarptı. Yaşlı adamın araçla girişi kolonu arasında sıkışarak yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
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